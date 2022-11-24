距離九合一大選已進入倒數時刻，民進黨新北市長候選人林佳龍持續緊咬恩恩案，未料在23日竟拿出30年前健康幼稚園火燒車事件攻擊侯友宜，引發軒然大波，更有生還者學生痛批，林佳龍羞辱的是捨身救人的林靖娟老師。

一名網友在PTT八卦版PO文，指出自己大學時的音樂社團老師，手掌上有著割傷的疤痕，剛開始還不知道原因，直到與老師熟了後，對方才透露自己過往，表示自己是當年幼稚園火燒車的生還者。

原PO說，對方回憶當天，整個過程印象已經變得很模糊，但永遠記得的就是，林靖娟老師衝過來抱住自己，安慰要乖，下一幕就是騰空飛起，看著天空後摔到柏油路上，原來是林靖娟老師把她從窗戶丟出去，撿回一條命。

從那時開始，這名音樂老師都不敢接近明火，對灼熱感相當恐懼，吃飯都盡量吃冷盤，吃熱食則是使用電磁爐。原PO痛批，林靖娟如此壯舉，竟然被林佳龍當作攻擊政敵的選舉素材，有夠缺德，更別提當年還有其他生還者，根本是在傷口上灑鹽，「覺得自己票很多嗎？」

1992年健康幼稚園遊覽車大火意外，肇因為業者非法改裝車輛，加上多項逃生設備年久失修，電線走火後又因滅火器過期無法使用，安全門也無法開啟，釀成23死悲劇，其中包括侯友宜兒子侯乃維。幼稚園老師林靖娟當時原本已帶著6名兒童逃出車外，卻發現車內還有人，奮不顧身折返救人，但最終仍不幸往生，生前更是緊抱餘下的4名兒童，直至最後一刻仍想保護孩子。