日本在2022卡達世界盃足球賽以2比1爆冷擊敗德國，2名進球球員堂安律、淺野拓磨都是替補，總教練森保一的調度也成為左右比賽勝負的關鍵。

日本過去曾3度闖進世界盃16強賽，今年在總教練森保一帶領下，力拚首張8強入場券，但在日前26人名單出爐後，因部分球員意外落選，也讓森保一備受質疑。

日本這次世界盃被分到有「死亡之組」之稱的的E組，同組對手有西班牙、哥斯大黎加、德國，想要從中突圍已有難度，但陣中擁有8名在德甲效力球員的日本隊首戰面對德國隊展現韌性，在0比1落後情況下轉守為攻。

總教練森保一在下半場一口氣換上5名替補球員，並選擇派出鋒線球員進攻，衝擊德國隊防線，透過加重攻擊、彌補守備的壓力。

其中，開賽第75分鐘幫助日本隊扳平戰局的堂安律門前補射，在4分鐘前才上場，另一名淺野拓磨也是在下半場才替補上陣，而這一場關鍵勝利，或許能化解外界對森保一的質疑聲浪。

談到森保一關鍵調度，看在台中藍鯨總教練呂桂花眼裡，儘管她認為，滿冒險、真的很有勇氣，一般聯賽不會做類似調度，但世界盃屬於短期盃賽，推測賽事走向應該都在森保一盤算之內，也需要執教長期累積經驗才能在當下立即做出判斷。

日本隊首戰獲勝後，下一戰將在台灣時間27日晚間6時與哥斯大黎加碰頭，12月3日凌晨3時與西班牙交手。（編輯：陳正健）1111124