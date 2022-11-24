一名鄭姓女網友跟男友到台南花園夜市遊玩，卻在一個射氣球攤花了5200元，鄭女抱怨自己被當盤子，且老闆話術多，還不斷干擾，PO文後釣出許多苦主表示自己有同樣經驗，對此老闆也做出回應，反駁是客人想賴帳，卻更讓網友火大。

鄭女在爆料公社PO文表示，自己與男友在20日到台南花園夜市射氣球，剛開始他們就要求先付款，但老闆卻表示不急，而在過程中，老闆不時干擾，不斷走動出聲，接著又一直用話術「再給你一次機會」，並主動遞出飛鏢，最後才說每局都有算錢，一局200元，26局總計5200元，讓他們超傻眼，最終以2600元妥協。

文章PO出後不少苦主表示自己「中招」過，也驚動台南市府，喊話要查，但目前無法源可罰；花園夜市管委會也證實，這家攤商在此前就經常收到投訴，只是之前金額都在1000元上下，沒想到這次竟然高達5200元，不排除將該攤商列入黑名單。

根據《TVBS》報導，遭指控的氣球攤老闆否認此事，表示有事前告知一局200元，3個人總共玩了26局，收費5200元合理，女子也不願意報警，反控對方想賴帳。

不少網友看完老闆澄清後更為火大，留言大罵「怎麼不敢明講再射一次200元，完全就是話術」、「受訪還很心虛的樣子」、「再給你一次機會，結果是用200元換來的，怎麼想都是詐騙啊」、「希望公布攤商名稱」、「有這種攤商，難怪夜市人越來越少」、「敢不敢說清楚是一局200還是一支200啊」、「這種價格，老闆娃娃有經過授權嗎」。