卡達對日本教頭森保一而言，曾是最痛的傷心地，但23日晚間他率領「藍武士」以2比1逆轉氣走4屆世足冠軍德國，用「卡達奇蹟」將1993年的「杜哈悲劇」掃入歷史，寫下生涯最經典的一役。

日本球迷在看台舉出巨幅布條支持總教練森保一。（路透）

「我們達到了世界級的標準，我們展現了亞洲足球的能力！他們擁有一位非常棒的門將，但我們的球員們非常聰明。」森保一賽後驕傲的說：「我們失掉1球並沒有放棄，你必須堅持才能往前走。我們必須努力拚戰到最後一分鐘，才能夠抓住這一刻。」

同樣可能是歷史性的一刻，同樣在卡達，1993年的森保一並沒有把握住。

日本從1998年首度打入世足後，連續7屆均未缺席，但這個如今為足球瘋狂的國度，其實早一屆就該站上世界足球的最高殿堂。1993年10月，隔年美國世界盃的亞洲區資格賽最後6搶2小組賽，就在卡達首都杜哈舉辦。

當時足球循環賽尚未啟用現行的3分制，每場勝利只有2分積分，日本在第4戰1比0勝南韓後坐上龍頭位置，雖然他們也才領先3至5名的隊伍1分，不過目標也很清楚，只要最後一戰擊敗伊拉克，日本就能達成首度打入世界盃的里程碑。

是役森保一職司中場踢滿整場，日本開賽5分鐘就由三浦知良先馳得點，第69分鐘中山雅史破門，讓日本重新取得領先，2比1的比數來到補時階段，日本竟讓伊拉克在角球攻擊破門，遭2比2逼和。

由於南韓最後一戰以3比0完勝北韓，在同積6分的情況下，南韓以2顆淨勝球之差把日本擠到第3名，與沙烏地阿拉伯拿下前進美國世界盃的門票。這在日本足球史被稱為「杜哈悲劇」，而有「勿忘杜哈」的警語，而森保一等其他參與該役的日本隊成員則像背負十字架一樣，被人稱為「杜哈一班」。

儘管日本這次擊敗德國的哈利法體育場，是位於杜哈西邊5公里的賴揚區，但對森保一而言，從哪跌倒就從哪裡站起來的意義不變，寫下日本足球史上最重大的一場勝利，把悲劇變成奇蹟，森保一可以卸下沉重的十字架，帶領「藍武士」力拚過去無法逾越的世足16強藩籬了！