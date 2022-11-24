從《原子少年》脫穎而出的男團「Ozone」由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，日飛往韓國參與訓練還要拍攝全新MV，要帶回最好的成果，由於是非公開行程，Ozone在機場見到大批粉絲送機，大呼意外和感動，而一下飛機，韓國媒體竟大陣仗接機，讓原本放鬆狀態推著行李出關的六人馬上切換成帥氣的工作模式，專業面對媒體鏡頭。

他們抵達首爾的消息迅速攻佔韓國各大新聞網站，包括登上韓國最大入口網站之一Daum的首頁、韓國全方位娛樂網路新聞Newsen以及日本最大的韓流新聞網站WOWKOREA的YouTube頻道，對於韓國媒體的熱情反應，讓第一次以台灣男團身分到韓國的他們表示很開心也很感謝，但也感受到使命感而有一點壓力，團員哲言直說：「他們這麼用心歡迎我們，讓我們覺得一定要更努力，不能辜負大家。」

首次出國工作，六人都期待又興奮，尤其是第一次到首爾的祖安和哲言，走到哪裡都覺得很新奇，祖安表示這裡的建築物都很有質感，哲言更是什麼都感到不可思議，滔滔不絕說：「什麼都想拍，手機裡一堆建築物的照片！」還被爆料竟連烤肉店的招牌都拍好久，而吃到他們最愛的烤肉，讓六人更開心說：「好像進入韓劇場景裡哦！」

不過戴著熊耳造型帽子出發的佳辰直說：「煥鈞出發前一直警告我們韓國超冷，要戴手套跟耳罩，不然耳朵會掉下來！我們那時候是以要去北極的狀態來準備的。」煥鈞有些不好意思說：「可能情報錯誤，沒想到現在比較暖啦。」不過輕鬆了一晚，Ozone就展開在韓國密集的行程，他們也說：「請大家期待我們會帶回去更精彩的成果。」