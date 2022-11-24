美國聯邦準備理事會（Fed）11月會議紀要顯示，多數聯準會官員認為，放緩升息腳步一事「可能很快就具有適切性」。美股主要指數今天收紅。

道瓊工業指數上揚95.96點或0.28%，收34194.06點。

標準普爾指數上漲23.68點或0.59%，收4027.26點。

那斯達克指數揚升110.91點或0.99%，收11285.32點。

費城半導體指數漲升29.60點或1.07%，收2786.42點。（譯者：陳正健）1111124

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