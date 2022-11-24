CAFE ACME X alice + olivia期間限定餐點。（alice + olivia提供）

紐約設計師品牌alice + olivia至今創立20年，為慶祝品牌推系列紀念活動，近期則推出最終篇章「期間限定咖啡座」，品牌與台北市立美術館前的CAFE ACME合作，將店只復刻成紐約時裝周期間於麥迪遜大道的露天咖啡座，將CAFE ACME店裝內融入品牌經典的Stacey Face娃娃頭、黑白格紋等，並推出八種限量餐點，快閃店將於即日起至2023年1月15日止，若於週末造訪還有聯名包裝花束和草莓煉乳霜凍優格冰。

Aquazzura 即日起至2023年1月2日於台中新光三越中港店快閃。（Aquazzura 提供）

近期開設快閃店的還有義大利精品鞋履品牌Aquazzura，適逢品牌創立十週年，除於今年9月進駐台北微風復興館設立快閃店，即日起至2023年1月2日則進駐新光三越台中中港店，並特別為台中快閃店引進品牌全新2022年秋冬款式「Moonwalk Sandal」，共有兩款色系，鞋款以拋光鏡面和閃亮銀色層壓小羊皮在義大利製成，鞋跟處的絢麗閃亮寶石更加突顯腳踝的輪廓。