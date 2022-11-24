淡水小坪頂社區「環遊郡」位於大屯山脈山腳下，社區風景優美、空氣清新，卻在房產市場屢戰屢敗，還一度被稱為「北部最大廢墟」，而環遊郡住戶、樹興里里長參選人陳智洲發現，環遊郡主要對外道路「跨山大橋」已20年沒有修繕，不僅鋼筋裸露、橋梁銹蝕，橋面龜裂，連小車開過去都能感到明顯搖晃，卻沒有政府單位願意負責，擔心住戶賴以維生的橋梁恐成「南方澳大橋第二」。

11月16日下午，本刊來到小坪頂的跨山大橋，該橋全長約600公尺，包括100公尺的對外鐵橋和500公尺連結住戶的水泥橋，在環遊郡清幽靜謐的環境下，這座橋卻暗藏危機。

記者觀察，多數行人和駕駛人都靠跨山大橋出入交通，但不論是車行的柏油路還是人走的人行道都十分殘破，稍有不慎便會被凹凸不平的路面絆倒，橋面上的長長裂痕更顯得怵目驚心，而大橋建在山谷之上，倘若真發生意外，後果將不堪設想。

「你看這邊有裂、那邊是洞，丟個石頭下去就到最底下了。」陳智洲表示，這座橋是住戶賴以出入的主要道路，但從建造至今都不曾修繕補強，如今滿是龜裂，甚至出現穿越橋面的漏洞，平時住戶的車行車出，橋面都會跟著抖動搖晃，在橋上走每一步都讓人膽戰心驚。

陳智洲說，環遊郡是南國建設公司所建，他喜歡大自然，15年前置產時想遠離都市，看中環遊郡的滿眼綠意而選擇在此定居，向前遠東航空董事長張綱維成立的樺福建設買房，入住後對鬧中取靜的生活十分滿意，但他從5年前開始對橋梁的安全提出質疑，卻始終未見改善。

「區公所說，修這個橋至少要2億元，我們哪負擔的起。」陳智洲表示，4年前選舉前夕，當時的里長曾邀集南國建設轉型的南國開發公司，以及淡水區公所工務課等單位會勘，工務課研判橋梁年代久遠，明顯需要修繕，但此橋位在私人社區內，不屬於公路系統或市區道路橋梁，相關責任須由所有權人自行維護，維護問題應洽社區管委會辦理。

樹興里里長候選人陳智洲發現跨山大橋滿是龜裂和破洞，多次陳報市府希望修繕卻未獲回應。（圖／劉耿豪攝）

「環遊郡」是由多個建案所組成，包括「翠山居」別墅、「覓風」、「山妍」以及「采迭區」等，基地面積約為1萬2000坪，總戶數上千戶，據傳該聚落起初由8家建商興建，建商卻陸續出現各種問題而倒閉，小坪頂也因而被稱為「八掛山」，也就是掛了8家建商，社區內約有10個管委會，長期以來各自為政，只負責管理「門內」的事情，對於社區外的公共建設則漠不關心。

「南方澳大橋垮下來前也沒有人知道他會倒，我真的很怕跨山大橋成為第二。」陳智洲表示，當初建造的南國建設已改旗易幟成為南國開發，對這座橋不管不顧，區公所也兩手一攤、不願處理，橋並非樺福建設所蓋，自然也沒有要負責，多個單位踢皮球犧牲的卻是住戶安全，只盼能公家機關能出面統籌規劃，還給民眾一條平安回家路。

「跟誰買的，去找誰。」萬鈞法律事務所主持律師姜鈞表示，私人地段道路屬於私人產權，的確是所有權人要負責維修，但若有立即性的危險，當地政府也該介入以保護民眾，在沒有立即性危險發生前，建議住戶向承購方要求維修責任以確保權益。

「環遊郡」的跨山大橋有明顯鏽痕，車子經過時還會晃動，當地住戶行走時都膽戰心驚。（圖／劉耿豪攝）

新北市工務局回應表示，環遊郡跨山大橋屬於開發商的資產，產權也歸開闢社區的開發商所有，相關維修養護工作依規定應由開發商負責。此議題在當地已討論多時，養工處體諒社區希望公部門介入的心意，也曾向開發商提議捐橋，讓此橋梁成為公家財產以符合公部門維修道路橋梁的法律規定，即可協助修繕，但迄未完全取得同意書；開發商在移撥橋梁時，必須經技師公會確認是否符合橋梁檢修內容，檢修合格後市府才能接手維修管理，請社區諒解。

本刊致電南國開發，接線人員表示環遊郡建案時代久遠，對此案並不清楚，並請記者留下電話，但至截稿前未獲回應。

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