淡水小坪頂建案「環遊郡」環境清幽、依山傍水，20多年前被建商看上而開發建房，房價卻一波三折，還相傳導致8家建商倒閉而戲稱為「八掛山」，前遠東航空董事長張綱維在2006年接手整合，請來港星關之琳代言，全盛時期房價飆升到每坪30萬元，卻受遠航掏空案影響而再度一蹶不振，曾被媒體稱為「北部最大廢墟」。

本刊調查，小坪頂地區位新北淡水與北市北投交界，處於大屯山脈山腳下，其環境綠意盎然、靜謐優美，還能遠眺台北港和淡水河，有如童話中的世外桃源，又離淡水市區僅15分鐘車程，進台北市區也只需30分鐘，在30年前的休閒別墅風潮下成為兵家必爭之地，建商爭相在此購地建房，小坪頂地區因而出現連排的別墅與豪宅。

環遊郡處於大屯山脈山腳下，綠意盎然、靜謐優美，還能遠眺台北港和淡水河，疫情期間成為許多人逃避病毒的首選。（圖／報系資料照）

據了解，該區原本由8家建商興建，建商們卻在蓋房過程陸續出現財務問題，部分建案成為爛尾樓，小坪頂也被稱為八掛山，意即掛了8家建商。張綱維在2006年以「環遊郡」之名重新整合、銷售，豪情萬丈的宣告要打破魔咒，還找來港星關之琳代言，環遊郡也進入全盛時期，房價一度飆到每坪30萬元。

但遠航掏空案爆發後，該區房價再度一落千丈，張綱維名下的上百戶住宅遭法拍，環遊郡最慘時單坪成交僅1字頭，相當於400萬可買到豪宅，而在疫情期間，有人選擇「隱入山林」躲病毒，環遊郡價格稍稍回升，如今平均價格在22萬元上下。

環遊郡多次被媒體稱為「北部最大廢墟」和鬼樓，如今還有「山川匯、碧海擎天」約400戶的爛尾社區隱藏其中，但在此居住15年的里長候選人陳智洲表示，環遊郡內總戶數上千，許多人是將戶籍遷移但仍住於此處，如今入住率約8成，僅有部分在社區後方的爛尾樓沒人住，而住戶出入交通都以跨山大橋為主，如今橋梁安全備受質疑，希望公家機關能介入幫忙，讓住戶能安全出門、平安回家。

新北市工務局回應表示，環遊郡跨山大橋屬於開發商的資產，產權也歸開闢社區的開發商所有，相關維修養護工作依規定應由開發商負責。此議題在當地已討論多時，養工處體諒社區希望公部門介入的心意，也曾向開發商提議捐橋，讓此橋梁成為公家財產以符合公部門維修道路橋梁的法律規定，即可協助修繕，但迄未完全取得同意書；開發商在移撥橋梁時，必須經技師公會確認是否符合橋梁檢修內容，檢修合格後市府才能接手維修管理，請社區諒解。

本刊致電南國開發，接線人員表示環遊郡建案時代久遠，對此案並不清楚，並請記者留下電話，但至截稿前未獲回應。

環遊郡住戶希望區公所修繕跨山大橋，但因該橋屬社區產權，公部門受限法規難以介入。（圖／讀者提供）

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