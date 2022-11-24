民進黨台北市長候選人陳時中近日掃街時被嗆，甚至沿路有路人比倒讚，也有駕駛伸手比中指。台大教授左正東則透露，他的朋友提到，計程車司機都在罵陳時中，因疫情發生時，他們在大街上跑，怕得要命，卻等不到疫苗。

左正東23日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他最近聽到朋友提到，每次坐計程車時，計程車司機都在罵陳時中，因為疫情發生的時候，他們在大街上跑，怕得要命，卻都沒有疫苗，一不小心，可能就染疫了。左等右等，等不到疫苗， 甚至有人等來的是高端。

左正東接著表示，有些計程車司機也覺得，沒有感受到政府很大的關照，因此，這些計程車司機非常不滿，高端族則是另外一群。

另外，針對年底選戰，左正東指出，千萬不要認為民進黨的年輕選票已經一去不回頭，更不要忽視民進黨對年輕人洗腦的效果，他們這句話還是很有用的，「不然你們要投給國民黨嗎？」

左正東點出，民進黨的洗腦教育，著重在三個部分：本土牌、民主牌、轉型正義，用這三個部分把國民黨定格在「萬惡國民黨」的角色裡頭，所以年輕人印象就轉不過來。有些年輕人支持國民黨，不敢說，因為年輕人的國民黨形象已經被踩在腳底下，其實要有一個系統性的作法，去改變年輕人的思維。國民黨不能輕忽這件事情，因為只要這樣的形象繼續存在，國民黨再怎麼努力，想要把年輕人這一塊拿回來就有限，民進黨就可以為所欲為。