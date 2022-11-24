氣象局今早針對基隆與新北2縣市發大雨特報，氣象局長鄭明典表示，今天主要的雨區都在北部，大家從事戶外活動要小心。而氣象專家吳德榮也說，今晨鋒面雲層籠罩台灣上空，今起至周六（26日）清晨，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨的機率。

氣象局長鄭明典今在臉書上發文表示，今天（24日）白天的預測雨量，主要雨區在北部，請大家從事室外活動要小心。氣象局今晨也發布大雨特報，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

定量降水預報。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象專家吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，今晨鋒面雲層籠罩台灣上空；台灣海峽北部回波，移入中部以北。截至4時53分各地平地最低氣溫約在19至21度。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至周六（26日）清晨受鋒面持續影響，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨；降雨時大時小應注意。各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北濕涼，南台氣溫略降。今各地氣溫：北部19至24度，中部19至27度，南部21至30度，東部19至28度。

吳德榮也說，投票日（26日）白天起鋒面減弱、降雨歇；西半部轉多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫降雨的機率，影響輕微。下周日（27日）至周二（29日）白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫回升，舒適微熱早晚涼。下周二晚東北季風南下，北、東轉雨，氣溫遽降。

吳德榮表示，下周三（30日）較強冷空氣南下，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，台北氣象站約降至16、17度左右，離「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準，仍有一段不小的差距，但因為是入冬第1波，還是會感覺比較冷，要注意保暖。模式雖曾在誤差較大時(末期模擬)，一度達標，但已連續數報調弱，包括最新的模擬；看來再調回「大陸冷氣團」的強度，機率很小。