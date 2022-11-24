尋求連任的國民黨台北市議員游淑慧表示，她2天前在市場掃街時也慘遭「鹹豬手」，一位約60幾歲的阿伯，說有事陳情然後先要求照相，正當她準備合照時，對方竟一個箭步在未經同意下直接靠近，一把摟住她的肩；她表達拒絕後對方仍試圖靠過來，她立刻大喊：「不好意思，你這樣我沒有辦法跟你照相，你讓我感到害怕。」他才摸摸鼻子走掉。她呼籲女性要勇敢說不，除了保護自己更不能讓惡人食髓知味。

游淑慧22日在臉書發文表示，她要藉自身經驗與大家談談「分際和示範」。她在某個赴東湖市場拜票的早上，發生了一段不愉快的插曲。當時一位約60幾歲的阿伯說有事陳情，然後先要求照相，她不疑有他準備合照時，阿伯竟一個箭步在未經同意下直接靠近，一把摟住她的肩；她立刻掙開，然後嚴正跟他說：「你不可以這樣子。」不料對方還試圖靠過來，她立即大聲說：「不好意思，你這樣我沒有辦法跟你照相，你讓我感到害怕。」然後他才鼻子摸摸的走掉。

游淑慧強調，她身為女性民代拜票也要慎防鹹豬手，奉勸女生一定要小心保護自己。或許有時候在拜票場合中，女性民意代表會顧慮現場的社交環境，因而隱忍忍耐，但這樣只會讓有一些存心不良的人食髓知味。

對此，游淑慧再度重申，大家都一定要保護自己、勇敢拒絕，沒有什麼不好意思的，只有「不懷好心」的。