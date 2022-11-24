經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)23日應邀參與證交所主題業績發表會。財務長暨發言人繆尚志表示，目前會員人流已恢復1月疫苗三劑令前狀況，持續看好台灣健身產業市場，2023年規畫至少新展8處據點，預期2024年全台據點有機會達80家。

同時，繆尚志透露柏文未來拓展據點會與通路業異業合作，表示將有更多機會看到「全聯福利中心」據點附近就有一家「健身工廠」。他指出，2個品牌實有互補性，能互帶人流及分享資源，能提供滿足消費者的食、衣、育、樂需求。

柏文截至15日全台共有62處「健身工廠」據點，包括北北基17處、桃竹苗11處、中彰投10處、雲嘉南9處、高屏15處。財務長暨發言人繆尚志表示，今年迄今已新展4處據點，年底前還有3家新據點將開幕，合計新展7處據點，將全台據點將增至64家。

柏文2022年前三季合併營收26.59億元、年增達53.77％，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、每股盈餘0.93元，較去年同期虧損2.55億元、每股虧損3.43元谷底顯著轉盈。繆尚志說明，今年雖仍受疫情影響，但去年5月15日起因三級警戒暫停營業近2個月，比較基期較低。

柏文10月自結合併營收3.1億元，月增2.5％、年增達25.29％，累計前10月合併營收29.69億元、年增達50.2％，雙創同期次高。繆尚志指出，隨著防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦重返正軌。

展望後市，繆尚志表示，柏文持續看好台灣健身產業市場，2020、2021年疫情期間仍每年新展7處「健身工廠」據點，明年規畫至少新展8處據點、將全台據點推升至72家，包括進軍基隆開出首處據點，並規畫往東台灣發展，預期至2024年全台據點將有機會達80家。