針對外媒報導指稱鴻海(2317)富士康鄭州廠區爆發抗爭一事，鴻海對此發表3點聲明說明，表示工作津貼一向按合約內容履行、且員工並無混住，將持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區仍正常生產。

路透社引述社群網站上傳影音內容指出，富士康鄭州廠區爆發員工抗爭，據上傳影音內容顯示，有員工抱怨供應伙食不佳，也有員工抱怨未領到工廠承諾發出的獎金，另對新進員工與曾確診者混住產生疑慮等。

對此，鴻海發表聲明說明，自22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

此外，對於網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，鴻海特別澄清並無此事。鴻海強調，宿舍在新進同仁入住前都經過特別環境消毒，且經過政府驗收核可後才能安排新進員工入住，並沒有與既有員工混住情形。