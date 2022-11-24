全台溼答答！中央氣象局表示，今天至周五東北季風及華南雲雨區持續影響，全台有雨，中部以北及東北部有較大雨勢，周六投票日降雨趨緩，下周三入冬以來最強冷空氣報到，最冷時間點落在下周四清晨，預估台北下探16度。

氣象局表示，今天至周五（24至25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中中部以北及東北部降雨持續，有較大雨勢，其他地區偶有局部降雨；溫度方面，各地早晚低溫落在20度上下，而中部以北及宜花高溫只有23至25度，整天感受濕涼，南部及台東則可以到27至30度，南北溫差稍大。

氣象局表示，周六（26日）東北季風仍影響，但水氣逐漸減少，北部及東半部地區仍有短暫雨，其他地區零星短暫雨後多雲。周日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；周日至下周二（27至29日）水氣再減少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨。

氣象局表示，下周三（30日）今年入冬以來最強冷空氣報到，北台灣氣溫下降，最新歐、美模式模擬顯示，台北氣象站約降至16、17度左右，預估最低溫時間落在下周四（12月1日）清晨，目前來看不到大陸冷氣團、台北氣象站低溫14度以下等級，降雨方面，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。