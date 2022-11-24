民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值高，掃街時出現民眾「比倒讚」的情況。對此，經常針砭時事的藥師林士峰直言，說陳時中是「有史以來最惹人厭的候選人」也不爲過。

陳時中在擔任疫情中心指揮官時，許多言行使其受到不少批評，民進黨執意徵召陳時中參選台北市長後，更爆出免治馬桶影片、臉書小編盜圖等爭議事件。陳時中近日掃街時，不僅會遇到民眾嗆聲，甚至更有人「比倒讚」表達對陳時中的不滿。

對此，林士峰在臉書表示，從他有記憶以來，還沒有候選人被倒讚的規模超過陳時中，「說他是有史以來最惹人厭的候選人也不爲過」。

許多網友也留言表示「倒行逆施，比倒讚剛好而已」、「史上仇恨值最高的政客，只有陳時中辦到了」、「我也想比，為了政黨利益犧牲人民利益」、「這些只是剛好而已」、「活在同溫層久了眼睛會瞎掉，面對真實的民意，才是最真實的回應」。