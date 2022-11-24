一名知名藝術家A男長期捐助某育幼中心，4年前以提供果園工作機會為由，誘騙2名心智缺陷的男學員分別加以性交及猥褻行為，最高法院駁回A男的上訴，考量他否認犯行未與被害人達成和解，依乘機猥褻罪判刑8月，犯乘機性交罪判刑3年4月，合併執行有期徒刑3年8月定讞。

A男以幫忙果園農務為由，請求育幼中心派遣學員至其果園工作，允諾由他提供學員工作獎勵金，2018年3月2日經育幼中心派遣2名男學員前往幫工，由A男開車接送至果園。

A男卻利用2名男學員心智缺陷不知抗拒之狀態，於當天收工後在果園內，要求2男都脫去褲子，分別性交及猥褻行為，後來因教保員發現男學員有異常行為，經予以性教育後才知A男的惡行。

但A男審理時否認犯行，供稱當天他在果園草叢內上大號，結束後還沒擦屁股、褲子還沒穿，學員就裸下身走過來，以生殖器碰他的肛門。

但一、二審法院不採信A男的說詞，認為他犯後否認犯行，戕害學員身心且法紀觀念淡薄，未和學員和解，一、二審依乘機猥褻性交罪判3年8月徒刑，但A男不服上訴，仍遭最高法院駁回上訴，全案定讞。