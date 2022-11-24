不論開車或走路用 Google map導航很方便，一名網友表示，在沒有智慧型手機的年代，外出都是家人帶路，他好奇若到鳥不生蛋的地方，該如何抵達目的地，網友紛紛解答，「以前每個人家裡都會有地圖，超商或書店就買得到」；還有人說檳榔西施也是當時大家問路的好地方，「檳榔西施都會熱心指路，問她們就對了」。

原PO昨（23）日於PTT八卦版指出，現代人要找路或店家，直接拿出手機開啟Google map導航，App還會貼心地指路、告知預定抵達時間，也能點選街景查看目的地周邊環境。

他表示，在沒有智慧型手機的年代，外出都是家人帶路，他好奇究竟要怎麼在人生地不熟的地方，抵達特定想去地點，他認為若是當地地標還可以問路人，如果是鳥不生蛋或沒人知道的小店，只能靠自己花時間探路，「是以前的人方向感比較好嗎？有人可以分享嗎？」

疑問曝光，引發網友熱議，「地圖啊！幾乎每個人家裡都有一本耶」、「紙本地圖或問路人」、「超商有地圖」、「地圖跟問路」、「時間跟經驗」、「買地圖」、「地圖啊！一本超厚的那種」、「現在的小孩連地圖都不知道了嗎？」、「紙本地圖啊！不會掉到田裡」、「紙本地圖和用嘴問路這麼困難嗎?」、「以前人看地圖很厲害，我爸到現在也還是習慣看地圖找路」。

留言中有人說路邊的檳榔攤也是很多人問路的地方，「問路邊的薄紗姊姊啊」、「問檳榔攤姊姊」、「檳榔攤買2粒，順便問路」、「檳榔西施都會熱心指路啦！問她們就對了」、「檳榔攤滿多都給問路」、「問檳榔西施」、「找檳榔西施問就對了」。