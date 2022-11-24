實價揭露今年6月，頂禾開發所推的中正區豪宅頂禾園有新交易，8樓戶含五個車位共216.74坪，以現金2億7426萬賣出，單價為170萬，而新買家為魏姓自然人。去年初，魏家也以同樣的單價買下11樓戶，應為家族型置產。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，頂禾園為中正區大坪數豪宅，2015完工至今，屋齡約7年，樓高20層，一層一戶150坪，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色，雖然非大型豪宅社區，總共才19戶，實價登錄至今僅十筆交易，不過因住戶中有魏家和港星余文樂，所以在中正區內頗具盛名。頂禾園的最高單價為17樓戶的216.7萬，而最新的170萬，和去年11樓戶單價相同，算是便宜入手，因此算是符合近年的交易行情。

觀察近年自家人捧場自家建案的案例並不少，包括年初松濤苑11樓戶由「潤泰新」關係企業「鵬霖投資」，花8.2億現金買下，換算單價250萬。大安傳家高樓層有三戶，由「江陵機電」林家以「旭海投資」名義購入，並以單價178萬創社區新高。去年富邦蔡家也以233萬的高單價，買下西華富邦高樓層，元利建設的祥鼎投資，亦用單價299萬買下ONE PARK TAIPEI信義聯勤的 32樓戶。

張旭嵐表示，自家人買下自家建案，有三個目的性，一個是定錨效應，通常在開賣之初，家族買下第一戶，為社區身價定錨，而之後買的自家交易就算沒有創高，也具有穩定行情之效；其次是對興建品質背書，對建商而言，自建豪宅規格和風格也較偏好自家需求，因此常見買下多戶家族同住；同時建商入住也增加客戶信心，多少也為社區維護管理做保證。

近兩年家族成員買自家豪宅建案的案例，至少有10筆，其中有9筆都採取無貸款的方式購入。第一建經研究中心副理張菱育指出，開發商興建豪宅或是地段條件佳的建案，往往會保留一些「建商保留戶」不對外銷售，當家族成員有需要時，再釋出給「自己人」購置，也因資產都在家族企業名下，資金配置較靈活，因此購屋時往往也不太需要貸款。