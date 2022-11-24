汪小菲和大S去年11月離婚，最近兩人因家用費鬧上法院，汪小菲氣得狂發文罵前妻一家，還暗酸具俊曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」大S昨（23日）立馬將價格不斐的床墊歸還給汪小菲在台經營的飯店「S Hotel」，對方則火速召開記者會直播銷毀床墊過程。IKEA宜家家居內湖店的小編見狀立刻跟上床墊時事梗，深夜發文說既然舊床墊已經解體，那就該買新的了，IKEA雖然沒有百萬名床，但有10年保證，讓上千名網友笑歪直呼，小編太會了！

IKEA宜家家居內湖店昨深夜在臉書發文表示，舊的不去，新的不來！既然舊的床墊已經解體了，那是時候該買新的了。IKEA沒有百萬名床，但有10年的品質保證，創新S型設計，有7個舒適區域支撐，媲美百萬名床，且售後還有床墊的回收服務，我們不只貼合你的脊椎，還很貼心。

貼文引起網友討論，「小編很會喔！太有梗了」、「你們行銷真的做得很棒，次次都很搭時事梗」、「IKEA 小編時事都跟很緊」、「給小編Respect」、「10年保證也是一個梗」、「新床墊找大S夫妻代言會更有梗」。另有大批網友留言直呼「想在直播看小編拆床墊！」對此，小編則回應說，大家真的很想看拆床墊，但要有人先把要回收的床墊寄回來啦！

瑞典籍男星方馬丁也在貼文下方留言說，這也太有梗了！而IKEA小編抓緊時機推銷自家床墊椅後，方馬丁笑說，早就買了，但是還沒滿10年，所以還不能燒。讓大批網友看了笑成一團說，這個對話也太搞笑了。