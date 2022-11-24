美國新聞網站Politico報導，數個月來，華府上空的禁飛區發現數百架中國製無人機，美國國會議員擔憂這可能是外國間諜活動的新手段。

Politico引述3名知情人士表示，美國聯邦官員與無人機行業專家已向聯邦參議院國土安全、商務與情報委員會進行機密簡報。不過這項訊息未獲得這3個委員會證實。

不具名官員表示，不認為這是中國政府在背後操作，但用戶的違規行為標示娛樂與商業使用無人機的快速發展。目前美國國會有數項相關法案推出，但多數尚未能在委員會進行表決。

參議院情報委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）受訪時表示，任何來自中國或中國企業的科技產品都存在真正的風險與潛在漏洞，不論是現在或衝突時期都可能被利用。這些無人機是在中國製造或由中國企業製造，但會在上頭貼上非中國企業標籤，重新包裝，「你買的時候甚至不知道」，但任何技術都存在軟體或硬體被植入漏洞的能力，這些漏洞可以在任何特定時間被利用。

過去一段時間，美國官方高度關注中國最大無人機製造廠商大疆創新（DJI），儘管大疆否認，但大疆創新獲得中國政府擁有或管理的投資機構注資。大疆製造的娛樂用無人機設有「地理圍欄」限制，防止進入敏感地點，但用戶可以透過簡單的變通方式操縱這些無人機飛越禁飛區，這意味無人機的高清晰鏡頭或其他傳導器也可能被駭客入侵以收集情報。

大疆則堅稱無法控制客戶購買其產品後的行為，該公司公關經理柏瑞爾（Arianne Burrell）表示，大疆創新盡一切努力辨識並通知客戶不能飛行的區域，但無法控制最終用戶的行為。

美國國防部與商務部都已將大疆創新列入黑名單中，但根據2020年的一項調查發現，許多聯邦、州與地方執法機構仍高度依賴大疆無人機。儘管所有使用GPS進行導航的商用無人機設計都不能在華府禁飛區飛行，也提供用戶相關法規說明，但這些限制很容易被繞過。

一名為美國政府收集數據的承包商表示，由於特定的禁飛區限制，商店購買的大疆無人機不會飛越機場或特定城市，因此在華府看到的任何大疆製造的產品都已被駭客攻擊或操縱，以便在這些區域飛行。

報導指出，如此龐大的中國製造無人機出現在華府上空受保護的空域，是一個新挑戰。據了解，最近45天內發生超過百餘次的入侵，美國國會議員對此感到不安，並試圖立法管制，但法案都尚未通過。