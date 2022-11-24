九合一選舉將於11月26日投票，不少政治人物打出「搶救」牌，在看板或文宣品上都能看到這2個字。尋求連任的國民黨台北市議員徐巧芯則直呼，這種選舉方式在她看來都很「老派」，她認為身為政治人物就該做自己想做的、說自己想說的，用最真實的自己爭取選民的認同；她更跳脫傳統分票、配票的選舉模式，在最新海報上直接喊出「集中選票唯一支持11號徐巧芯」，呼籲大家投給心裡覺得最值得的那一個人。

徐巧芯昨（23）日在臉書發文表示，選舉倒數三天，又是搶救的季節。議員是多席次的選舉，競爭很激烈，地方的耳語也很多，什麼某某人很穩啊，什麼誰誰誰當選、落選邊緣啊，在她看來卻都是很老派的選舉方式。

徐巧芯強調，她曾說過，她想當一個自由的政治人物，做她想做的，說她想說的，用最真實的自己爭取選民的認同。

對此，徐巧芯喊話，她想說的很簡單，如果大家肯定她4年來的成長與努力，請投票支持她，「投給你心裡覺得最值得的那一個人，一定不會錯」。徐不僅感性表示「我相信你，也請你相信我」，更刊出最新宣傳海報，內容是曾有媒體人披露她因戰力太強，遭民進黨全面圍剿且是今年最想拉下的議員，並傳出綠營將她視為「第4組台北市長候選人」，特別編列一個小組專門對付她；面對相關傳言，徐則喊話：「守住台北關鍵戰力，集中選票唯一支持11號徐巧芯。」

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