楊姓男子去年因被超商女店員提醒戴口罩就惱羞成怒，動手暴打、殘忍挖眼睛的楊姓男子，最高法院駁回檢方上訴，依重傷未遂罪判處有期徒刑4年，他另涉傷害罪部分判刑1年2月，合併執行有期徒刑5年定讞。

去年6月30日楊男到早餐店因看到與他母親有爭執的范姓女子與他人交談，心生不滿，他先徒手揮拳搥打她，再持菜刀揮砍她致其受傷，此部分傷害罪楊男遭判刑1年2月確定。

去年9月26日楊男至屏東某家超商購物時，不滿潘姓女店員阻止他坐在店門口抽菸，竟闖入收銀區，仗著體型壯碩把潘女壓制在地 ，雙拳朝頭部猛烈敲擊，還出手狂挖雙眼，直到員警到場以警棍制伏。但近3分鐘瘋狂攻擊下，潘女雙眼嚴重受傷、左眼視網膜剝落。

高雄長庚醫院事發後第一時間集合整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊緊急為潘女治療，所幸手術後無視網膜剝離併發症，眼球周邊結構也成功復位。

一審及二審依重傷未遂等罪將楊男判刑5年，檢方上訴認為楊男僅因細故，即對潘女摳挖雙眼、壓制在地、勒頸及朝鼻、頭部位揮拳，致潘受有頭部外傷併蜘蛛腦膜下腔出血、左眼窩骨骨折及結膜傷口等嚴重傷害且未與潘女和解，犯後態度並非良好。

檢方主張，二審維持一審判決，對楊男重傷未遂罪部分判處有期徒刑4年，有量刑悖離比例原則、公平原則之違法。

最高法院認為，檢方上訴只是對原審取捨證據與判斷證據證明力，以及量刑裁量職權之適法行使，以及原判決已經說明之事項，任意指摘為違法，或單純再為有無殺人故意事實之爭論，均非適法之第三審上訴理由，判決駁回定讞。