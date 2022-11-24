高雄銀(2836)23日召開法說，總經理徐翠梅表示，受惠升息效益及資本品質改善，2022年前三季稅後淨利7.84億元、年增達12.82％，改寫同期新高。展望後市，高雄銀除持續提升放款動能、提高活存比重外，將致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。

高雄銀2022年前三季合併淨收益29.76億元、年減2.71％，仍創同期次高。受惠呆帳提列0.55億元、年減達85.67％，使稅前淨利9.3億元、年增達18.57％，稅後淨利7.84億元、年增達12.82％，雙創同期新高，每股盈餘0.63元。

徐翠梅表示，受惠美國聯準會及央行升息效應，高雄銀第三季淨利差1.07％、存放利差1.65％，年增0.02、0.03個百分點，使前三季利息淨收益21.72億元、年增4.02％，手續費淨收益4.98億元、年增達26.99％。僅財務操作淨收益2.69億元、年減51.27％表現較弱。

高雄銀截至第三季放款餘額1675億元、年減116億元或6.48％。徐翠梅說明，主因為提升資金運用效能，減少較低利率的政府貸款183億元，轉承作利差較高的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升利息淨收益，並透露截至10月放款餘額已提升至1725億元。

而高雄銀截至第三季存款餘額2314億元、年減54億元或2.28％，主因大額定存減少達223億元，活存則增加169億元，使活存比提升至60.16％。外幣存款占比12.88％，與去年12.42％相當，徐翠梅表示，未來將致力拓展外幣存款規模。

同時，高雄銀資產品質持續改善，截至第三季逾放比降至0.24％、備呆覆蓋率提升至565.55％，優於第二季及去年同期。資本適足率（BIS）12.31％、第一類資本比率10.79％，較第二季及去年同期下滑，主要受其他綜合損益（OCI）評價損失影響，整體表現仍相對穩健。

展望後市，徐翠梅表示，高銀將持續拓展放款及理財業務，強化中小企業信保案件、深耕聯貸及企業戶，以提升放款動能，並提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。