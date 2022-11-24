《重慶日報》24日報導，大陸國務院副總理孫春蘭22至23日在重慶調研指導疫情防控工作，主持召開前方工作組專題會，前往市疫情防控指揮部核酸檢測組、追陽協調調度專班、兩江新區雙溪公租房集中隔離點、迎龍方艙醫院、長安汽車整車分撥中心、三峽廣場等調研，瞭解全市核酸檢測、追陽轉運、隔離房源擴充、方艙醫院建設、保通保暢等情況，研究推動打贏疫情殲滅戰的重點難點工作。強調要落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求。

孫春蘭強調，要深入學習領會總書記習近平關於疫情防控工作的重要指示精神，堅持「動態清零」總方針不動搖，以打硬仗的工作狀態推進防控工作，做到「四應四盡」、日清日結，採取與當前疫情變化相適應的防控措施，力爭用最短時間實現社會面清零。

重慶市委書記陳敏爾，市委副書記、市長胡衡華分別參加有關活動。

孫春蘭在重慶市疫情防控指揮部核酸檢測組，聽取全市核酸檢測組織實施和能力建設等情況介紹，詳細詢問檢測速度、環節銜接等關鍵舉措。

她強調，核酸檢測要優化組織、應檢盡檢、不落一人，通過檢測迅速摸清疫情底數。要注重簡化環節、便於操作，用足用好檢測能力，加強採樣人員專業培訓，推動採送檢報轉收各環節有序銜接，盡可能快地出準確結果，及時把陽性感染者圍住撈乾篩淨，轉運到方艙醫院，把密接人員轉運到隔離場所，消除擴散隱患。

找陽追陽是疫情防控的重要一環。孫春蘭來到市疫情防控指揮部追陽協調調度專班，聽取此次疫情追陽工作開展情況介紹，與專班工作人員深入交流，梳理有關重點難點問題。

她指出，阻斷病毒傳播，必須比病毒跑得更快。要進一步加強「三公（工）協同」，加快追陽速度，在最短時間內鎖定風險人員。堅持應轉盡轉早轉，合理安排轉運，杜絕疲勞駕駛和次生事故，確保追陽工作順暢。在雙溪公租房集中隔離點，孫春蘭實地察看即將投入使用的集中隔離點改建情況。

她強調，要嚴格隔離點閉環管理，嚴防交叉感染，完善生活服務配套措施，提升隔離房間周轉使用效率。在迎龍方艙醫院，孫春蘭要求加快改建進度，盡快收治陽性感染者。在院內成立臨時黨支部，建起志工隊伍，精細化做好管理服務工作。在長安汽車整車分撥中心，孫春蘭聽取疫情期間保通保暢工作和物流配送等情況介紹，強調要保障交通暢通和城市核心功能運轉正常，落實落細閉環管理要求和各項防控措施，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。