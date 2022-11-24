九合一選舉倒數2天，花蓮地檢署積極查察賄選，第五選區葉姓縣議員候選人決定參選後，舉辦選舉餐會，席開20桌免費招待選區選民飲宴，豪請價值千元以上洋酒、紅酒、高粱酒，更安排綜藝舞蹈團表演涉嫌行賄，檢方訊後聲請羈押獲准，是縣內第二位遭押的縣議員候選人。

檢方指出，葉男決定參選第五選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉平地原住民）縣議員後，席開20桌舉辦選舉餐會，免費招待該選區有投票權選民飲宴，且可飲用價值千元以上的洋酒、紅酒、高粱酒，及欣賞綜藝舞蹈團表演，以此為對價尋求在場選民投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢警調多日蒐證後，22日在檢察官卓浚民指揮下，持法院核發搜索票，前往葉男、各樁腳住處及競選總部等共16個地點搜索，並通知葉男、葉姓、林姓（女）、陳姓、林姓（男）助選員及可疑受賄民眾等17人到案說明。

檢方訊後認為，葉男及4名助選員共同涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地院聲請羈押，法官23日裁定葉男、林姓（男）助選員羈押禁見；葉姓、林姓（女）、陳姓等3位助選員，分別以10萬元、8萬元及6萬元交保。

此外，第四選區（瑞穗鄉、玉里鎮）陳姓縣議員候選人，登記參選前後親自或透過樁腳，以每票2000元至3000元對價請選民支持，涉犯《公職人員選舉罷免法》，經檢方訊後認為犯罪嫌疑重大，有羈押必要，向法院聲請羈押獲准，是縣內第一位遭羈押的議員候選人。

花蓮地檢署表示，距離投開票日僅剩2天，檢方將持續秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，於選前積極查緝買票賄選，民眾如發現賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。