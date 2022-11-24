選舉期間候選人推出的選舉小物都會成為討論焦點，除吸引選民目光，更希望能透過選舉小物拉近彼此間的距離。台中市第二選區出現造型可愛的「8號」餅乾，這個特色小餅乾是參選連任的市議員顏莉敏支持者Amy親手為她製做，讓收到的小朋友愛不釋手，亦成功獲得小寶貝家長的關注。

顏莉敏指出，自己準備的小物是口罩與酒精噴瓶，實用性高也很受民眾的歡迎，但在地方上重複度高，深怕沒讓民眾留下深刻印象。因此Amy送來親手製做的8號餅乾時，讓顏莉敏很驚艷也很感動，剛好在拜訪的過程很常碰上小朋友，Amy的心意就成了最好的「敲門磚」。

Amy透露，她的媽媽長期在顏莉敏服務處擔任志工，Amy時常聽她媽媽說「自己栽一叢、卡贏靠別人」！每到選舉就會到服務處幫忙，希望顏莉敏能順利當選。擅長做餅乾的Amy經營的甜點工作室叫「W FIKA」，W源自於Amy跟她先生的英文姓氏，也希望讓大家有吃了wow好好吃的心情。

Amy指出，在地人都能感受到顏莉敏在地方上服務的用心，爭取許多建設提升家鄉民眾的生活品質，製做這個「8號」餅乾，也是因為Amy覺得顏莉敏把大家的生活顧得好，跟她的經營理念很契合。

顏莉敏笑著表示，因為Amy手做的「8號」餅乾不只是外觀可愛，也相當好吃，很受到民眾的喜歡與歡迎一下子就發完。希望這個「8號」餅乾也是她的幸運餅乾，拜託大家繼續支持她，讓她能夠順利的連任，繼續在地方為大家服務，爭取地方建設、謀取鄉親的福利！