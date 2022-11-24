比利時「黃金一代」在卡達世界盃的首秀，靠著巴舒亞伊（Michy Batshuayi）的進球以1比0小勝加拿大，由於F組其他2支隊伍克羅埃西亞及摩洛哥戰成平手，比利時目前以2分領先優勢暫居小組龍頭。此戰破門的巴舒亞伊是奪勝功臣外，擋下加拿大12碼罰球的門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）金手套的強大本領。

睽違36年才闖入世界盃小組賽的加拿大，若實力及經驗絕對不及世界排名第2的比利時，不過「楓葉軍團」本屆徵召了戴維斯（Alphonso Davies）及大衛（Jonathan David）2名旅歐猛將，造成了比利時極大壓力，但加拿大狂轟22腳射門，卻始終無法打穿庫爾圖瓦的手套，比利時也才有後續巴舒亞伊的致勝進球。

尤其開賽第8分鐘，比利時中場卡拉斯柯（Yannick Carrasco）在自家禁區手球犯規，讓加拿大有機會以12碼罰球先馳得點，主罰的戴維斯選擇打向球門右側，卻遭到庫爾圖瓦神撲救擋出，讓比利時逃過一劫。庫爾圖瓦不僅是上一屆世界盃金手套得主，上賽季更是率皇家馬德里奪下歐冠冠軍，稱庫爾圖瓦是目前世界上最佳門將也不為過。

Master class today, happy to see you and the devils at the game today (coming from a barca fan I can now understand what you truly represent to madrid ) pic.twitter.com/k7esjbmNO0 — RB (@Mi_Compay) November 23, 2022

根據外媒《Eurosport》報導，庫爾圖瓦成為1966年以來，首位在世界盃成功將12碼撲出的比利時門將，庫爾圖瓦此戰創造了歷史，就連前比利時隊長孔帕尼（Vincent Kompany）也讚不絕口說道，「他的體型加上具有打排球的經歷，可以非常迅速掌握滾地球，重要的是他非常冷靜，能把球門牢牢看住並減輕球隊的負擔，他是非常關鍵的球員。」