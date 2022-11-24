北市松山車站內的鐵路警察局台北分局偵查隊偵查佐陳明寶昨（23日）下午突然倒在辦公室，經同事搶救並送醫後，仍因腦出血而宣告不治。據了解，陳員從警34年，曾於2018年獲頒全國模範警察，鐵路警察局得知陳員驟逝的消息深感悲痛，也於第一時間趕抵醫院協助家屬處理後續相關事宜。

陳明寶從警30餘年表現優異，曾於2018年間獲頒模範警察。 （戴志揚翻攝）

據了解，陳明寶23日下午3時許在辦公室處理公務，剛從座位站起，隨即因身體不適昏倒在地，身旁同仁察覺後立刻替其施予CPR急救並送醫治療，無奈陳到院前就失去呼吸心跳，一度裝上葉克膜搶救，最終因腦出血，在家屬同意下放棄急救，宣告不治。

鐵路警察局獲悉陳員驟逝消息深感惋惜，鐵警局副局長、業務股長及偵查隊長也於第一時間趕抵醫院，協助家屬處理後續相關事宜。

警政署資料指出，陳明寶從警34年，曾於2018年間獲頒第54屆全國模範警察，陳執行陳抗團體情蒐、人員辨識任務，適時疏處、化解衝突，並提供警衛部署，有效反映、處理相關危害鐵路重大情資。

2017年間陳蒐報轄內陳抗預警情資件數共達62件以上，各項專案期間均能全程監控，完全掌握對象動態，提供鐵路警察局及警政署掌控陳抗團體動態，任務圓滿達成；尤其針對不滿勞動基準法修惡等重大陳抗活動，均有效掌握對象動態，適時排除危害臺、高鐵及站車秩序、維護治安，績效卓著，過往考績列甲等共計26次，達年資五分之四以上，資深績優。