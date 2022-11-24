大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，因為家用費引發風波，近日汪小菲一連發文開砲，牽連與多無辜的人，原本聲勢浩大的汪小菲放話要來台灣正面對決大S，豈料放鳥媒體，態度也因此大轉彎，向大S表達休戰。近日，有S Hotel員工爆料，其實汪小菲原本要來台灣的主要目的是簽字賣掉S Hotel，他之所以沒有來台是因為價格沒談好。

當初兩人愛得火熱時，汪小菲砸下3.5億在台北市開設以大S名字命名的「S HOTEL」，原本由汪小菲擔任董事長，他的母親張蘭及S媽黃春梅分別擔任董事，可說是2家人共同經營，飯店還曾經擔任防疫旅館。去年底大S與汪小菲協議離婚後，S媽已退出，由汪小菲與他的名下的公司「塞席爾商 Asia Plus」獨力經營，並在去年12月底完成變更登記。

根據《東森新聞》報導，S Hotel員工爆料，其實汪小菲除了想要正面對決大S外，其實還有「簽字賣飯店」的目的，但因為尚未談妥價格所以才沒飛過來。員工指出，總經理離職後由業務總監暫代職務，十月底有員工被通知無薪假、不能申請加班，還有外部評估團隊來看飯店，S HOTEL要變賣的消息不逕而走。對此，S Hotel 否認有評估團隊來視察。