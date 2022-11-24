圓展(3669)近期股價周線黃金交叉季線，短線多頭排列。圓展醫療級PTZ攝影機AVer MD330U系列，也報佳音獲得第31屆台灣精品金質獎肯定。

MD330U系列是一款適用遠距會診、手術室直播和遠距巡房等使用情境的醫療級攝影機，透過即時的聲音、影像傳輸，提升醫、病、親之間的溝通效率。最特別的是MD330U系列擁有業界首創、可拆卸的手持式鏡頭，解決現有攝影機無法清楚拍攝病人患部的痛點，協助優化遠距預判患者病情的效率。

MD330U系列可拆卸的手持式鏡頭，搭載4K超高解析度和30倍光學變焦，方便手持做1公分近距離拍攝，可拍攝病人或其患部的多角度畫面，協助醫生進行醫療診斷。其內建的麥克風和喇叭搭載AI聲學技術，可實現病人與醫生之間的雙向交流，讓遠端問診如同面對面看診。該系列兩款攝影機皆取得國際醫療安規IEC 60601-1-2認證，MD330UI搭載紅外線夜視功能，在黑夜中也能清楚拍攝，提供全天候護理；MD330U則擁有LED照明功能，可有效作為輔助光源。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示：「台灣精品獎競爭越發激烈，從中脫穎而出的產品都是各領域的標竿代表。一如圓展過去20年在產品研發上堅持創新、追求卓越的精神，我們很榮幸獲得此項殊榮，此次獲獎是對圓展團隊致力研發創新影音決方案的最大肯定。MD330U系列是圓展智聯健康解決方案的最具代表性的產品之一，也期望能滿足各種醫療現場的需求，帶來更多的創新價值。」