小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃海運價跌跌不休何時見底？多家航商、貨代業者預估，歐洲線有可能在11月率先觸底，本周銷往歐洲的貨量開始出來，加上大陸有貨低價求售好過年，12月至1月中有機會看到出貨小旺季，將是農曆年前唯一運價止穩甚或小漲的機會。

貨櫃海運在農曆年前，可望出現唯一運價止穩甚或小漲的機會。（示意圖/達志影像/shutterstock）

【1】大陸年終趕出貨 貨櫃海運價 歐洲線有望率先觸底

相比於美國線貨少、船多，搶貨殺價持續，歐洲線主要是大型貨櫃輪在跑，船隊較少且主要為聯盟船。接下來就看農曆年前出貨狀況，預估大陸過年前可能會有一波低價求售兌現過年的貨量，刺激製造業、零售商進貨，預計12月中至1月中，價量有可能小漲，船公司在12月已暫停加碼縮艙減班，並向水運局報備漲價。

【2】金控前三季投資 虧損1.24兆

金管會公布最新統計，到9月底國內金控集團國內外投資曝險金額共新台幣35.8兆元，但提列評價或減損逾1.24兆元，評價損失金額創史上最大，其中國外有9,056億元，國內投資則有3,382億元，亦都是新高。

【3】手機需求回溫 PA族群吹反攻號

手機庫存調整已近一年，供應鏈預期，有機會在明年第一季落底、第二季需求將逐漸回溫，市場目光提前轉向PA（功率放大器）族群，在資金輪動轉進下，砷化鎵晶圓代工二哥宏捷科（8086）23日股價見到久違的漲停，上游磊晶廠全新（2455）也大漲逾6％，族群吹起反攻號。

【4】12月5日生效！俄油價格上限 歐美擬設60美元

針對俄國石油設價格上限的制裁措施，美國為首的七國集團（G7）及歐盟希望最快23日達成協議，擬設定在每桶60美元，也不排除設為70美元，將於12月5日正式生效。

【5】PC明年續慘 惠普裁6,000人

惠普周二（22日）表示，受到個人電腦（PC）需求不振的衝擊，業績持續下滑，預估需求低迷的情況會延續到明年，未來三年擬裁員4,000到6,000人，約合全球員工數約一成。