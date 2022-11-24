日本知名女團「AKB48」成團多年，雖成員不斷更替，仍受到大批粉絲喜愛。其中，25歲成員岡田奈奈更因甜美臉蛋與清新氣質，使人氣始終居高不下，而過去她曾在「人氣總選舉」中暗酸傳出戀愛緋聞的同團成員，還與粉絲約定會當起團中的風紀股長，為粉絲檢視誰在偷戀愛，沒想到近日卻遭媒體爆出她也戀愛ING，遭到眾人撻伐。對此，岡田奈奈昨（23）日也出面向粉絲道歉並宣布畢業。

現年25歲的岡田奈奈在2012年加入AKB48後，曾在兩張單曲中獲得重要C位，還在「人氣總選舉」中拿下2018年的第5名的超高名次，是AKB48近幾年的主力成員。而在2017年的人氣總選舉時，榮獲第20名的須藤凜凜花竟在舞台上直接宣布婚訊，讓台下粉絲錯愕不已，就連主持人都反問她「妳知道自己在說什麼嗎？」她的態度仍相當堅定；當天獲得第9名的岡田奈奈聽到後卻跳出來暗酸對方，強調自己會用盡全力當好AKB48的成員，甚至答應粉絲會讓AKB48變成「努力付出的成員都能獲得回報的團體」，意外圈入大票粉絲。

但沒想到近日她卻遭日本媒體《週刊文春》爆料，她在今年演出音樂劇《MAGI》後，便結識了同劇團的30歲演員豬野廣樹，兩人也很快的在一起，除了拍到兩人一同從豬野的住處中走出外，甚至還一起陪著岡田的爸爸去看房，關係相當緊密。但報導一出後卻引來大批粉絲的不滿，認為自己遭到岡田奈奈背叛。

對此，雙方的經紀公司僅回應「私事交由本人處理」，而岡田奈奈則在昨日發出聲明，多次向粉絲們道歉讓大家幻滅，並承認自己作出背叛的行為，但她也強調自己在AKB48的10年裡，確實投入全力心血在活動，對團體及工作人員的愛也是發自內心，不過現在她也因為戀情宣布畢業。