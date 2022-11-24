2022卡達世界盃昨（23）E組首戰，由備受外界看好的4屆冠軍德國隊對上日本隊，未料日本終場上演逆轉秀，以2比1踢走德國，率先搶下首勝，連三天上演爆冷賽況，也讓頻頻押錯隊的網紅鳳梨再度發文感嘆：「人世間沒什麼值得留戀的了」。

本屆世足賽被稱為「死亡之組」的E組，昨（23日）首戰由德國隊對上日本隊，德國先是取得1比0領先，未料日本隊下半場上演逆轉秀，終場以2比1「爆冷」拿下勝利，讓押錯隊的鳳梨難以置信，再次附上自己穿著球衣的P圖，無奈表示：「我已經覺得世上沒有什麼可信了…日都可以2:1逆轉德…人世間沒什麼值得留戀的了」，接著更在留言區寫下：「本人至此已生無可戀...走到這一步來了...我已經無話可說了」。

其實鳳梨前兩場也屢屢押錯隊，首先是開幕戰地主國卡達以0比2敗給厄瓜多，成為世界盃史上首支在開幕戰輸球的地主隊，當時他無奈發文：「強忍著淚水…露出一抹微笑」，接著阿根廷終場遭沙烏地阿拉伯2比1逆轉，他更是氣到表示：「上次歐洲盃被C羅弄一個壞掉…這次世界盃被梅C弄一個整組壞光光…我無法理解阿根廷到底是發生什麼事」，一連兩場慘賠，讓網友笑稱根本是最強「冥」燈。

對此，網友紛紛留言：「好險我逆向思考壓日本哈哈！你的對面是一盞明燈，謝謝你」、「這屆跟著叔鼠反著走應該是穩」、「叔叔已經成為人人心中的光明燈了」、「我相信你壓什麼我就反壓是唯一的曙光 」、「你下一隊壓啥，我反著下」。