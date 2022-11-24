南韓全方位藝人李昇基2004年以一首《因為你是我的女人》，溫柔嗓音擄獲大批粉絲的心，還被親切稱呼為「國民歐巴」，然而日前他指控經紀公司Hook娛樂代表權真英，私吞出道18年來137首歌曲的96億韓幣(2.2億台幣)，如今更有LV員工向韓媒爆料權真英來店購物時，就像個潑婦，甚至對他們爆粗口說：「X養的」。

日前權真英才被踢爆因李昇基要求公開結算明細，在辦公室拍桌揚言「我真的會殺了他」的錄音檔，沒想到，近日南韓「最強狗仔」《Dispatch》又公開李昇基經紀人和權真英的對話紀錄，可見經紀人匯報餐費時，竟出現要經紀人引導李昇基「用個人信用卡」付餐費的言論，甚至參加讀本(指閱讀劇本)會議時的停車費336元台幣都要計較：「叫他們在可以停車的地方舉行」，經紀人還說，權真英會使喚他打理私人行程：「你跟XXX去Burberry買件衣服，300萬韓元，拿公司信用卡」。

而自報導刊出後，有LV員工出面爆料，權真英是店內的棘手人物，只要她一出現，對講機就會告知「提高警覺，不要問任何問題」，某次她買完東西後，被法拉利的引擎聲嚇到大罵：「喂！你這個X娘養的，給我下車X娘養的，你吵到讓我有威脅，把這裡的員工叫出來！」，LV員工描述當下情緒：「我差點沒跪下來，我受到蔑視的感覺難以形容」，然而所有人都因她的驚人消費能力，無人敢制止實屬無奈。