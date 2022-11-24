汪小菲近日隔空槓上大S（徐熙媛），甚至連S媽及小S（徐熙娣）等人都受到波及，他在微博上不僅發文聲稱妹妺徐熙娣用藥過度，更爆料小S與唐姓舞蹈老師有染，而陸媒更PO出兩人合照，直指對方就是小S的出軌對象，對此這位被點名的「唐老師」昨（23）日也親自在社群平台回應。

汪小菲日前發文爆料，小S曖昧舞蹈老師，讓大陸網友瘋猜，小S的婚內出軌被老公許雅鈞發現了，大S站了出來，給小S一筆封口費，讓她能夠在上海買豪宅，並將自己的情人藏在裡面。

陸媒《網易新聞》還貼出小S與「唐老師」的合照，內容提到台灣媒體早已知道此事，只是網友比較寬容，所以放過小S，這篇報導也在微博上瘋傳，引起網友熱烈討論。

陳老師本人親自回應此傳聞並表示「我要笑瘋了這篇報導」。(圖/陳老師 IG)

事實上，陸媒報導中提到的這名「唐老師」其實姓陳，且自2020年起就經常與小S一起合跳爵士舞，兩人交情相當不錯。昨（23）日陳老師在IG上轉發相關新聞，表示「我要笑瘋了這篇報導」，更強調我姓陳，其他朋友則傻眼：「這什麼新聞，我就問真的有人會相信嗎？」