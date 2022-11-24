汪小菲因不滿被前妻大S指控積欠500萬生活費，在微博上連發多篇文章痛罵對方，而汪小菲的媽媽張蘭愛子心切，也在直播中與兒子一個鼻孔出氣，狠批大S一家，對此，《延禧攻略》製作人于正也發聲：「不知道為啥就是想買」。

近日，大S與汪小菲事件鬧得沸沸揚揚，以至於汪小菲經營品牌「麻六記」知名度跟著水漲船高，直播帶貨成交價竟高達200萬人民幣（約台幣885萬元），根據大陸媒體《時代財經》報導，張蘭力挺兒子時且不斷爆料在五場直播又同時帶貨，使銷售總額超過6000萬人民幣（約台幣2億6568萬元）相當驚人。

于正微博發文曬出麻六記購物清單。（圖／截圖自于正微博）

然而，昨（23）日晚間知名古裝劇《延禧攻略》製作人于正，在微博上發文附上「麻六記」的購物清單截圖寫道：「本來在減肥，這些都是要隔絕的，但不知道為啥，就是想買！於是……。」引發網友好奇「緊跟時事，哈哈，你支持誰呀？考慮把這對冤家的故事編進電視劇嗎？」他回應「我以行動表明立場」，而當有人詢問道「于老師，這是為汪小菲，打包不平嗎」，他則否認表示「沒有沒有，我就一吃瓜群眾，買點東西支持一下而已！」

于正微博留言回覆網友，否認為汪小菲報不平。（圖／截圖自于正微博）

不過，當中網友問及好不好吃，他自己則留言寫下「我也沒吃過，但65歲老太太賺錢太難了，還要養50歲韓國猥瑣光頭，太客氣了，支持一下，最討厭（綠茶）！」讓網友認為于正式在力挺張蘭及汪小菲，但有部分網友認為他是在蹭熱度。