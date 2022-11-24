一名男子小白，在網路上認識一名15歲少女，少女帶著14歲好友小美，一起約男方前往某國小校園聊天，未料小白卻在校園內和小美發生性關係，事後遭到家長提告起訴。男方辯稱小美身形及打扮無法辨別是否滿16歲，法官檢視雙方對話及照片，確認從小美的身高、身形與穿著，確實很難讓男方一眼辨別得知小美為14歲以上、未滿16歲少女，因此判難方無罪。

根據判決書，男子小白去年11月間某日，以交友軟體認識一名15歲少女，並相約在某國小校園見面，在嘉義市宣信國小見面，少女就找了好友小美一起赴約，未料小白卻與小美在校園內發生性關係，事後遭到女方家人提告，並遭到起訴。

小白出庭時辯稱，當時跟他見面的人，有先說會帶朋友過來，但沒有說帶過來的朋友是什麼人，雙方見面後，他不知道哪一位是女網友，但小美卻很積極和他聊天，加上交友軟體是匿名的，個資可以隨意設定，所以不知道小美實際年齡。

小白的辯護人辯護，檢方唯一提出的證據就是少女曾說在交友軟體上向小白表示自己15歲、小美14歲，但從法院向交友軟體公司調取對話紀錄，發現少女根本未在交友軟體上向小白提及年齡的事，而小美到庭作證，也明確提到自己並未向被告說過年齡，且小美身形屬