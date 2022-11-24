林佳龍與板橋區市議員候選人一早在路口拜票。（王揚傑攝）

林佳龍與板橋區市議員候選人一早在路口拜票。（王揚傑攝）

林佳龍與板橋區市議員候選人一早在路口拜票。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（24）日一早就到板橋縣民大道、漢生東路口拜票，向趕上班的民眾爭取支持，板橋區市議員黃俊哲、戴瑋姍及市議員候選人石一佑、黃淑君、山田摩衣也於上午7時30分集結一同拜票。

林佳龍說，後天就要投票，我們在最後衝刺就是車隊掃街、路口拜票，可以感受到支持者的熱情，相信只要支持者出來投票，我們就會贏！看到支持者大家都在幫忙拉票，「新北大翻新」的訴求有引起廣泛迴響，大家發揮自己的影響力，有支持者說不只他1票，全家都會去投，最後我們衝刺，只要出來投票，讓新北大翻新。