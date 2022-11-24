四年一度的FIFA世界盃足球賽，首度改在北半球冬天舉行，有別於過往傳統夏日瘋世足熱潮，今年氛圍已成功轉為「冬天瘋世足」。取得2022 FIFA世界盃台灣地區轉播總代理的愛爾達(8487)，開幕前三日收視、訂閱成績開出不錯成績，訂戶、廣告營收已超越東京奧運，轉播科技應用同樣大受好評。但公司昨天公告基於近期資本市場環境及上櫃作業時程考量，自行撤回股票上櫃申請案件，將於適當時機再盡速重新提出申請。

2022年FIFA世界盃開幕典禮影帝以摩根費里曼作為主軸驚艷全球外，開踢後話題隨即不斷，包含英格蘭首戰6球火力全開，阿根廷大爆冷門、慘遭沙烏地逆轉，法國似乎有機會破除冠軍魔咒，以及T1籃球賽魔獸霍華德旋風助攻下，中華電信MOD多次飆出超過1.2以上的亮眼收視率數字，所屬串流平台ELTA.tv也已超越去年東京奧運的訂戶數。

由於足球比賽特性緊湊，半場休息時的尖峰時段更是受到廣告主青睞，營收也已超越去年東京奧運。隨著賽事持續加溫，更多足球強權即將登場，預計訂戶數與收視率將會再創佳績。

另外，新科技運用同時是本屆FIFA世界盃轉播的愛爾達一大賣點，國際足總(FIFA)結合比賽用球定位晶片以及球場「鷹眼」光學攝影機輔助執法的「半自動越位判定技術」(SAOT)，開幕戰第3分鐘就派上用場，讓厄瓜多隊長瓦倫西亞(E.Valencia)首顆進球遭判不算引發熱議、阿根廷慘遭爆冷，也是遭到SAOT吹判三次越位進球導致吞敗。同時用戶也能首度感受AR(Augmented Reality)世足轉播魅力，透過擴增實境技術把超級巨星們投影在觀賽現場，跟喜愛的球星合照、分享，增加更多看球樂趣。另外多視角轉播，則是可以透過6種不同的角度，同步看出真正比賽的「門道」。

不過，愛爾達卻公告自行撤回上櫃申請案，愛爾達董事長暨執行長陳怡君也對董事及同仁發出訊息，營運、財務、業務狀況很好，世足轉播大成功後，將以成績證明新媒體的穩定性，在適當時機盡速重新提出申請。

愛爾達2021年營收9.32億元，創歷史新高，稅後淨利0.42億元，轉虧為盈，每股盈餘2.08元，由虧轉盈。今年前三季營收4.56億元，稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.99元。