花蓮門諾醫院發現，近日諮商民眾隨選舉逼近跟著增加，因此呼籲民眾應學習自我放鬆的技巧，試著轉移注意力，避免受身心疾病所困擾。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

選戰倒數2天，臨床心理醫師發現，隨選舉逼近，不少人紛紛被「選舉症候群」上身，不僅出現焦慮、失眠、易怒等症狀，甚至還有積極投入選舉活動的人，因太熱衷而影響生活及工作，醫師呼籲，選舉只是一時，生活還要繼續，民眾應學習自我放鬆的技巧，試著轉移注意力，避免受身心疾病所困擾。

花蓮門諾醫院臨床心理師陳宣安表示，每逢選舉之際，諮商民眾也跟著增加，常見的症狀包括失眠、焦慮、吃不太下，較為嚴重者還出現憂鬱傾向，不過這些症狀主要都歸咎於對選舉活動過度投入所導致。

她指出，一位積極參與選舉活動的民眾，近來常莫名感到心悸，晚上也是反覆難眠，不僅無心上班，生活上也因情緒起伏受到影響，經同事建議進行心理諮商，並聽從心理師的引導與建議，重新調整心態，並藉慢跑將生活逐漸拉回正軌。

門諾醫院身心科醫師王迺燕則說，許多民眾透過社團、臉書彼此加油、打氣，讓不少過度投入政治的民眾交感神經始終處於高點，一旦愈接近選舉投票日，或選舉結果不如預期，焦慮、失眠、情緒不穩震驚、無法接受到憤怒不平，甚至陷入悲觀、憂鬱等症狀就越明顯，而這就是所謂的「選舉症候群」。

王迺燕建議，民眾如出現「選舉症候群」類似症狀，除減少觀看相關新聞報導或參與造勢活動外，應學習讓自己暫時跳離緊張的氛圍，轉移注意力，才不至於因過度熱衷選舉，導致更罹患嚴重的身心疾病。

門諾醫院也提供轉移注意力，釋放心中壓力的方法，第一，就是減少刺激、轉換刺激，跳開同溫層，選擇當下自己有能力且曾經想要嘗試的事情；第二，專注自己的興趣，如運動、種花或與朋友聚餐；第三，做什麼都好，只要不是一時衝動、不傷害自己與他人，如大吃大喝、逛街採購等，都是常見的舒壓方式；第四，尋求協助，當身心感受已明顯不適，甚至超過獨自負荷範圍，應尋求身心科或心理師協助，不論是透過藥物或心理諮詢，對緩和相關症狀都是有幫助的。

門諾醫院強調，不論選前或選後，如發現自己或家人出現抱怨、易怒、沮喪、情緒低落、甚至失眠、毫無動力等症狀，且延續1-2周都無法恢復，應前往醫院尋求身心科醫師諮詢或由藥物治療，幫助恢復正常生活。