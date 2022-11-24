澎湃新聞24日報導，大陸金融管理部門11月推出多項舉措，整合信貸、保函、債券等「三箭齊發」多種手段，「保交樓」、預售監管資金、房企併購等多個方面，打出房地產金融「組合拳」，現已有多家銀行跟進回應，七家房企獲得數千億人民幣高額授信，「三箭齊發」促進民營房企融資恢復，業界預期房地產市場可望明年出現轉機。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄指出，近期尤其是進入11月份後針對房地產的支持政策出台更為頻繁，並且相對來說較為全面和廣泛，「金融16條」從供需兩端全方位入手，第二支箭從房企融資方向施力，整體來看，本輪政策力度較大。

展望後市，陳霄認為，近期以來大陸中央層面頻頻輸出重磅利好，對房地產市場意義非凡。多管齊下支持房地產，將有效促進行業信心的恢復，疊加疫情防控逐步優化，預計接下來到年底大陸房地產市場將會加速修復，從當前的形勢來看，明年房地產市場出現明顯轉機是很有可能實現的。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，不同於以往市場調整，本輪樓市下行周期疊加了國內外經濟變化因素、樓市進入新週期等諸多影響，也預示著市場築底回升會相對波折。分離外部因素，單從房地產行業本身來看，預計本輪樓市的市場轉捩點到來需具備三個條件，供給側房企金融支持實質落地、需求側針對一二線城市改善需求政策更大面積推行、保交樓推進不斷向好。

張波提到，房企的金融支持來看，兩部門聯合發布的「金融16條」對後市的影響會非常直接，政策清晰體現出保房企的思路，尤其對於優質民營房企的金融政策支持力度會進一步增強，加之「第二支箭」同步發力，11月「第二支箭」擴容首批民營房企現已落地，龍湖集團、美的置業、金輝集團三家民營房企獲得信用增進函，未來如果進度不斷加快，更多覆蓋龍頭優質房企，就會產生明顯的拉動作用。

從需求側來看，一二線城市改善需求政策的大面積推行，目前來看首套的政策力度已經較為全面，但針對改善需求，尤其是賣一買一的改善性需求的支持力度，在一二線依然偏弱，全面推行的政策只有個稅退還。「認房不認貸」需要在更多城市推進，這才有利於加快改善置業這類大群體的入市節奏。同時針對改善置業也要有更多首付和利率層面的優惠，甚至在部分城市針對二套房的支援力度也需要明顯加強。

此外，保交樓政策的推進，保交樓保的是基礎信心，只有項目的交付得到有效推進，購房者才有信心入市，這一點在項目交付問題相對凸出的城市尤其值得關注。一方面需要壓實房企責任，專項緊盯開工節奏，另一方面還需做好具備條件的信貸投放，協助推進項目有序復工，如期交付。