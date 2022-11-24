遠傳(4904)攜手公視合資開拍首部戲劇作品《你的婚姻不是你的婚姻》，該劇是遠傳friDay影音自啟動「原創IP投資」策略， 遠傳總經理井琪表示，內容是OTT產業決勝關鍵，遠傳也將持續支持台灣影視創作能量，讓影視產業、影視平台間產生正向循環。

遠傳總經理井琪表示，過去幾年，受到國際串流平台進入台灣、新冠疫情的影響，加速改變民眾的娛樂和觀影習慣，增加對影視內容的需求，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，獨特且精緻的內容才是OTT產業的決勝關鍵。

井琪表示，台灣這幾年有許多出色的作品，無論導演、編劇、演員、製作都有堅強的實力，遠傳此次攜手公視合資拍攝《你的婚姻不是你的婚姻》，一方面鼓勵台灣優秀的影音創作人才，另一方面也豐富遠傳friDay影音內容。遠傳也將持續支持台灣影視創作能量，協同優秀影視團隊打造優質作品，讓觀眾可以看到更多元的戲劇內容，也讓影視產業、影視平台間產生正向循環。

遠傳表示，《你的婚姻不是你的婚姻》劇集共有五大單元，每個單元兩集，以微科幻的風格為特色，透過五組伴侶詮釋不同的婚齡階段，以及他們關係中的愛和恨，讓觀眾對於婚姻有不同的思考，與對婚姻的討論與反思。