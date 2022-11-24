九合一選舉進入最後短兵相接時刻，國民黨主席朱立倫到各地輔選，拉抬黨籍候選人選情。有評論認為，朱立倫在一開始的提名作業引發許多風波，地方也傳出對朱的反彈聲浪，即便朱賣力輔選彌補，能否在選後讓黨內各勢力服氣，仍是一大課題。

國民黨19日在桃園中壢舉辦北北基桃竹竹苗大團結拚勝選黃金周晚會，支持者揮舞藍旗高喊凍蒜，展現大團結氣勢。朱立倫當晚提到，民進黨操控媒體，擁有無限行政資源，1126是民主關鍵日子，未來不是民進黨作主，是人民作主，台灣民主要挺善良會做事的人，一起告訴蔡英文總統，不做事就要被下架。

港媒《中評社》分析，朱立倫展現出鐵人輔選行程，不僅常一天內南北奔波，甚至先搭飛機去離島輔選，又隨即回台灣本島，且輔選時會強調剛從哪個縣市回來，塑造出他即便沒有功勞也有苦勞的形象。

此次九合一選舉，朱立倫在一開始的提名作業引發許多風波，傳出地方對朱立倫反彈聲浪很大。該評論認為，即便朱立倫再怎麼賣力輔選，能否彌補破洞，得打上一個問號，因此，朱立倫該面臨選後如何讓黨內各勢力服氣的課題。