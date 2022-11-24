大陸富商汪小菲日前因不滿前妻大S（徐熙媛）到法院提告，向他催討500萬的生活費而暴走，一連在微博上發出多次貼文砲轟大小S以及徐媽媽，甚至連藍正龍、周渝民、黃子佼等人受到牽連。而汪小菲脾氣火爆眾所皆知，甚至早在他與大S結婚時，就曾因不滿溝通過程繁瑣，當場暴怒甩門，完全不顧大S及徐家人的臉面。

汪小菲火爆的個性其實早在兩人結婚時就嗅出端倪，過去大S曾在大陸的綜藝節目上分享當年兩人舉辦世紀婚禮的過程，她透露自己想要的婚禮並不用排場，只希望與至親好友一同吃飯慶祝即可，但汪小菲卻一定要舉辦一場風光婚禮，因此聘請了婚顧公司來幫忙打理婚禮細節，而婚禮開始之前婚顧公司也會不斷的與新郎、新娘開會，但汪小菲卻在每次開會開到一半就暴怒，並吼著「不開了，你們自己決定」接著甩門就走，讓大S氣到直呼「我都已經想好，一到海邊，我就把他推下海，氣死我了，然後我那時才發現，他是這德性的人」，大S甚至承認「我整場婚禮都在發火」。

根據《聯合新聞網》的報導，當年兩人在海南島舉辦婚宴時，也曾因汪小菲的友人，私自將照片PO上網散播，讓原本對外宣稱不公開婚禮細節的大S被媒體遷怒，兩人也因此大吵，沒想到汪小菲卻在一時情緒激動下，將房間內的玻璃砸毀；婚後汪小菲也經常在飯局上酒後失控，完全不管徐家親友的面子。汪小菲與緋聞女友張穎穎陷入熱戀後，疑似也曾因女方受傷而上過新聞。