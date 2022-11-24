大陸廣東一家鱷魚養殖場的員工分享，近日回宿舍房間看到一隻巨大的鱷魚在裡面，地面上一片狼藉，宿舍床位旁有2雙拖鞋，但卻空無一人，讓他嚇到驚呼「完了完了！芭比Q了！」引起上萬人討論，不少人看傻直呼，這是舍友被吃掉了嗎？還不快救人。後來原PO也補充後續，拿工具把鱷魚趕出房間了，也確認無人受傷。

大陸廣東一家鱷魚養殖場近日在抖音上分享影片，只見簡陋的員工宿舍中，竟有一隻巨大的鱷魚在地面上虎視眈眈，讓本來要回房間休息的員工驚呆直呼「這是什麼情況，這是什麼？這要怎麼睡？完了完了！芭比Q了！」

從影片畫面中可見，員工宿舍裡面擺放著上下鋪的床位，後面則有幾張小沙發，能夠走的地方其實不大，一隻濕漉漉的鱷魚就這樣待在狹小的房間裡面，地面上則有2雙室內拖鞋，但卻沒有看到任何人的蹤影，地面上一片狼藉。

驚悚畫面曝光後，吸引了1.6萬人朝聖觀賞，不少網友看完影片嚇歪直呼，「看了鞋子的數量，這是吃了2個人嗎？」、「這是哪裡來的鱷魚」、「舍友可能被吃了不先救嗎？」、「怎麼睡？鱷魚：想怎麼碎就怎麼碎」、「地上是舍友奮戰過的痕跡嗎？」

後來原PO上傳另一個影片說，拿著工具想將巨大的鱷魚趕出房間，結果鱷魚受到刺激以後，竟然激烈暴衝，讓一群人嚇得四處亂竄、驚聲尖叫，不過，後來有順利把鱷魚趕出去，也確認沒有人受傷。