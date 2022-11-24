民眾黨新竹市長候選人高虹安的助理費涉貪爭議，調查局北機站日前已報請台北地檢署指揮偵辦，因酒駕遭民眾黨開除黨藉的竹北市長候選人林冠年繼日前赴北機站遞交高虹安涉案資料後，林冠年發出採訪通知，表示他24日上午再赴北檢遞交高女疑涉貪瀆案的相關單據及錄音檔，請求檢調積極偵辦。

民眾黨新竹市長候選人高虹安，因涉及人頭助理費、助理薪資「公積金」爭議，遭吹哨者向調查局檢舉，承辦本案的調查局北機站日前報請台北地檢署指揮偵辦，北檢已將本案列為「他字案」，高虹安與李姓男友遭列為被告。

無黨籍竹北市長候選人林冠年，日前赴調查局北機站遞交高虹安涉案資料，24日上午再赴北檢，表示將遞交高女疑涉貪瀆案的相關單據及錄音檔。

林冠年是無黨籍候選人，他曾是民眾黨力捧參選竹北市長，由於涉及酒駕，民眾黨主動發出聲明指出，該黨主動發現林冠年酒駕事證，已經依黨規撤銷其竹北市長提名資格，並開除黨籍。

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