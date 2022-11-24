世界盃小組賽E組首輪，日本以2比1逆轉擊敗德國，在死亡之組中取得晉級優勢，賽後日本球迷展現高素養，自動自發清理了觀眾席上的垃圾，「藍武士」的球員更是將休息室打掃得一乾二淨，得到了FIFA（國際足總）的大力稱讚。

日本隊並不是頭一次這麼做，將休息室整理乾淨已經是他們的傳統文化，上屆世界盃16強面對比利時，日本奮戰到最後一刻遭到逆轉輸球，無緣突破隊史最佳紀錄，而當時一位世界盃工作人員，在推特貼出日本休息室已經被整理乾淨的照片，櫃子上頭還留有用俄文寫下的謝謝，當時日本隊所展現的公民素質，就已經獲得許多媒體及網友的讚美。

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

本屆世界盃首戰面對冠軍級球隊德國，日本挺住落後一球的壓力，下半場換上數名旅外球星發揮絕佳效果，堂安律、淺野拓磨各攻下一顆進球完成逆轉，距離闖入淘汰賽又更進了一步，而日本高興之餘也沒有得意忘形，不僅是球迷自主將觀眾席上的垃圾裝成一包一包帶走，日本球員也在短暫的慶祝後，將休息室打掃得一乾二淨，甚至連未拆開的毛巾及礦泉水都整理好擺放在地上。

It’s not only three points that Japan have in the bag.



After their amazing win at the #FIFAWorldCup, @jfa_samuraiblue supporters stayed behind to help collect plastic bottles and clean up the stadium. ❤️#Qatar2022 | #SaveThePlanet — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

賽後FIFA也透過推特發文，讚揚日本國民的高素質，「日本球迷在觀眾席收拾垃圾，而日本球員在離開哈利法體育場後，休息室是長這樣的，一塵不染。」FIFA也用Arigato（謝謝）來向日本表達感謝。