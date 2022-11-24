九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中預計明日在北平東路舉辦選前之夜，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等都會參加。曾參與陳時中「廟口開講」活動的衛福部長薛瑞元，今被問及是否會出席選前之夜時表示，「哈哈，暫時保密」。

薛瑞元14日參與陳時中「廟口開講」活動時金句連發，以「自詡」、「堂目結舌」猛酸國民黨台北市長候選人蔣萬安的國文程度，並稱「選後要送他回美國當律師」。蔡總統笑言對薛瑞元「看走眼」，「他是會做事、但不能隨便罵他的人，這就是我們要的公務員」，陳時中也稱他為新任的「金句指揮官」，能把位子交接給他「我很得意」。

後天就是九合一選舉，今薛瑞元被問及是否會出席陳時中選前之夜，他僅表示「哈哈，暫時保密」。至於確診者無法投票，遭藍委批評「中央當大法官」，薛則強調，行政機關的所作所為要有合憲性的確信才能做，不可能每件事都去問大法官的意見。

薛瑞元說，大法官的職責是對爭議的具體案件做裁判，這是2件不同的事情。「我們對於合憲性的確認，不會讓我們變成大法官」，立法委員制定法律的時候也要對擬定的法條有合憲性的確認，不會每擬一個法條就去問大法官會不會有違憲的問題。有合憲性的確信，才能把法條擬出來。如有違憲爭議，才到大法官去處理。立法、行政的人都必須要有這種自信。

另一方面，由於許多減肥的民眾搶買瘦瘦筆，導致缺貨，恐影響25萬名糖尿病患。薛瑞元說，瘦瘦筆是全球性的缺貨，因適應症有減肥的項目，讓本來主要提供糖尿病患的藥物供不應求。目前食藥署在與廠商接洽，看是否能確保供應充足。衛福部希望醫師在處方的時候，還是要考慮一下替代的藥物，減肥的人是否一定要用，也要請醫師特別留意。