民眾受訪。（圖 / 擷取自中天新聞 YouTube）

九合一選戰周六就要投票。民進黨台北市長候選人陳時中昨稱，近日其社群平台出現不少簡體字留言攻擊，喊話境外勢力「麥來亂」。對此，最新街訪北市年輕人的意見，竟大都吐槽喊「老套」、「講太多次了」，也強調年輕人自己會判斷。

陳時中昨（23）日呼籲支持者辨別境外勢力，不要跟他們唱和。競總發言人林楚茵提到，從這周開始，陳時中的社群媒體出現不少用簡體字的假帳號在大肆洗版；她指出，平日上班時間都沒有動靜，但假帳號突然大舉入侵，用簡體字洗差不多的攻擊文字。林楚茵直言，這些帳號的共同點，就是點進去大多有阿拉伯文，或明顯假帳號的跡象，顯然是刻意一起來攻擊。

對此，中天新聞《盧秀芳辣晚報》委派記者「辮子妹」前往台北車站，以相關議題進行街訪，收集民眾意見。民眾認為，綠營此時又打境外勢力牌「很可笑」、「可能是炒作吧」、「講太多次了」、「太多次了，台灣的年輕人是有獨立思考能力的」、「老套，誰理他們」、「為了選票的藉口」。

同時，對於綠營以簡體字認定留言是境外勢力，民眾也指出「現在的選舉跟是不是簡體字，並沒有關係」、「簡體字現在大家都可以打」、「繁簡是可以轉換的」、「馬來西亞也是用簡體字」。